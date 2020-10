Jovem de 19 anos parte pé a vítima durante assalto em Almada

Um homem de 19 anos, sem ocupação e considerado muito violento, foi detido pelas brigadas à civil da PSP de Almada por cinco roubos a idosos. Uma vítima chegou a ter um pé fraturado durante um assalto.A investigação decorria desde junho. Já com ficha policial, apesar de nunca ter sido julgado, o ladrão atuava sozinho nas zonas de Almada, Feijó e Laranjeiro. As vítimas eram agredidas e sujeitas a coação psicológica, ficando sem os bens pessoais. O jovem procurava principalmente artigos em ouro.Num dos crimes, apurou o nosso jornal, a vítima ficou com um pé fraturado em sequência das agressões. Precisou de tratamento hospitalar. Na quinta-feira, e após a fase da recolha de prova, os investigadores criminais da PSP de Almada avançaram para a detenção do jovem.Apreenderam-lhe dois fios, uma pulseira, uma medalha, um crucifixo e um chifre, todos em ouro, e ainda uma balança, um punhal, uma faca, um telemóvel e 81,8 doses de haxixe. Recolheu em prisão preventiva.