Jovem de 19 anos projetado de carro após queda em ravina

Um jovem de 19 anos foi projetado do carro que conduzia e que se despistou por uma ravina com cerca de 150 metros, este sábado às 13h10, no lugar da Igreja, em Sistelo, Arcos de Valdevez.Sofreu ferimentos considerados ligeiros, foi socorrido no local pelos bombeiros e hospitalizado em Viana do Castelo.O acidente aconteceu na estrada de acesso aos lugares de Porta Cova e Padrão. O condutor foi projetado enquanto o veículo capotava pela ravina.No socorro estiveram os Bombeiros de Arcos de Valdevez e uma equipa de suporte imediato de vida do INEM. A GNR foi ao local e está a investigar.