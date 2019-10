Jovem de 19 anos salva mulher que se atirou ao mar em Espinho

Um jovem salvou uma mulher em Espinho que se tinha atirado ao mar esta terça-feira. O rapaz entrou na água e conseguiu resgatar a pessoa com vida.Alberto Ramalho não hesitou e atirou-se ao mar de Paramos para salvar a mulher. Nem a fúria das ondas e das águas revoltas travou o impulso do jovem de 19 anos. Depois de alguns momentos de aflição e desespero, a mulher foi salva.Segundo o que oconseguiu apurar, o jovem apercebeu-se de que a mulher estava com um comportamento estranho. Alberto Ramalho percebeu que algo não estava bem e seguiu a mulher até à zona da água.Foi depois desta se atirar que Alberto Ramalho adotou uma atitude corajosa.A mulher foi assistida no local pelos bombeiros dos concelho de Espinho. Depois de estabilizada, a vítima, com cerca de 40 anos, foi levada para o hospital de Gaia.A PSP foi mobilizada para o local.