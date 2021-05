Jovem de 19 anos viola menor deficiente em balneário de ginásio no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na sexta-feira um jovem de 19 anos por suspeitas de ter violado um menor com uma doença mental, no balneário de um ginásio no centro do Porto.

O arguido "aproveitou-se do ascendente que tinha sobre o menor pela incapacidade que este padece, motivada por doença mental", informou a PJ em comunicado.



A violação ocorreu nos balneários de um ginásio que ambos frequentavam, tendo a polícia apurado que os abusos "já terão ocorrido anteriormente".



O detido, servente da construção civil, já condenado por crime da mesma natureza, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou obrigado a permanecer na habitação e proibido de contactar a vítima.



