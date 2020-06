Jovem de 20 anos agride idosa e rouba 500 euros em Bragança

A PSP de Bragança deteve um jovem de 20 anos suspeito de ter agredido e roubado uma idosa de 78 anos naquela cidade. A vítima foi hospitalizada, com hematomas, contusões e uma lesão grave ao nível cervical. O assaltante levou 500 euros em dinheiro e o cartão multibanco, que usou para fazer levantamentos.



O crime aconteceu na passada quinta-feira, na cidade de Bragança. A idosa foi conduzida ao hospital por cuidadores, que foram ver se estava tudo bem, ao estranharam que esta não tivesse recolhido a alimentação diária. Já na unidade hospitalar, foi acionada a Polícia de Segurança Pública:"Primeiro até nos disse que não tinha acontecido nada. Mas não acreditámos, em funções do estado físico que apresentava, e deslocámos-nos à casa da senhora", explicou ao CM o comandante distrital de Bragança da PSP, José Carlos Neto.





É aí que se aperceberem que "tinha estado lá mais gente":"Não largámos mais a situação. A prova que neste momento existe é da presença de um suspeito na residência", acrescenta o comandante. Mais tarde, a vítima acabou por contar que deu o código do cartão multibanco ao assaltante debaixo de violência. O suspeito fez vários levantamentos com o cartão da idosa durante os dias seguintes.Nesse momento, já a PSP estava no encalço do suspeito, a "produzir prova sem que ele percebesse". O suspeito, de 20 anos, natural e residente em Bragança, foi detido no domingo e presente a primeiro interrogatório judicial esta terça-feira, tendo ficado em prisão preventiva. José Carlos Neto mostra-se "muito feliz" com o resultado desta investigação:"Foi um trabalho fantástico de polícia", considera o comandante.Agora, seguem as investigações sobre este caso. A vítima está a recuperar em casa de familiares, ainda em estado de choque. Antes de ter alta, foi ainda transferida para uma unidade hospitalar na zona do Porto, para receber cuidados de saúde complementares.