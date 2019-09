Um quiosque foi assaltado este sábado, em plena luz do dia, na Avenida da República em Vila Nova de Gaia, no Porto.A funcionária do quiosque diz ter sido ameaçado com uma arma de fogo. O assaltante, um jovem com cerca de 20 anos, terá roubado alguns artigos que estavam expostos na banca.O assalto durou apenas alguns minutos.A PJ está a caminho do local, para rever as imagens das câmaras de vigilância. O suspeito colocou-se em fuga.