Uma jovem com cerca de 20 anos foi atropelada esta quarta-feira junto à Universidade de Aveiro.A rapariga estava a atravessar uma passadeira quando foi atropelada por uma carrinha, conduzida por um homem com cerca de 65 anos.Uma ambulância dos Bombeiros de Aveiro que estava a passar no local prestou os primeiros socorros.A jovem ficou ferida numa perna e foi transportada para o Hospital de Aveiro.A PSP e o INEM foram mobilizados para o local.O acidente ocorreu por volta das 13h45.