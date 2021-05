Um jovem, de 20 anos, sofreu ferimentos considerados graves depois de ser colhido por um automóvel, durante uma desordem familiar, na madrugada de domingo, no bairro de Ramalde, no Porto.



Foi transportado para o Hospital de Santo António pelos meios do socorro. O condutor do carro fugiu do local.

A PSP foi chamada à rua Joaquim Leitão, às 00h25. Os agentes vão agora investigar as circunstâncias do atropelamento.