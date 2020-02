Jovem de 20 anos baleado em bomba de gasolina

Um jovem de 20 anos foi baleado, este sábado de madrugada, junto ao posto de abastecimento da Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas. A PJ de Lisboa esteve no local e investiga o crime.O alerta foi dado às 05h05 da madrugada. Bombeiros de Odivelas e a PSP foram as primeiras forças a chegar ao local. A vítima, atingida a tiro na virilha pelo disparo da arma, de pequeno calibre, foi assistida no local e transportada de urgência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetida a uma cirurgia para remoção do projétil.A PSP acionou a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação do crime. Inspetores efetuaram perícias no local e investigam os contornos do ataque ao jovem que ficou ferido com gravidade.