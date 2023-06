Jovem de 20 anos detido em Famalicão com mais de três mil doses de droga

Um jovem de 20 anos foi detido ontem em Nine, Vila Nova de Famalicão, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Barcelos, com 2920 doses de haxixe e mais 200 doses de canábis. Durante a operação policial foram apreendidos 1200 euros e um carro topo de gama.

O jovem residente na freguesia de Nine estava a ser investigado há cerca de três meses por suspeitas de tráfico de droga. Ontem, o NIC da GNR deu cumprimento a dois mandados de busca, um na casa e outro no carro do suspeito e acabaram por deter o homem, na posse de milhares de doses de drogas e vário material utilizado para o corte e acondicionamento do produto estupefaciente, além do dinheiro que as autoridades suspeitas ser resultante da venda da droga.

Está detido no posto da GNR, em Barcelos, para ser presente, amanhã, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, para aplicação das medidas de coação.