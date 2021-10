Jovem de 20 anos detido por tentar matar amigo à navalhada no Porto

Um jovem de 20 anos foi detido pela PJ por tentativa de homicídio e ofensa à integridade física grave, no Porto.Em causa está uma discussão que o suspeito terá tido com uma amiga de 20 anos, no decurso da qual a pontapeou com violência e fraturou a tónoa. A altercação aconteceu no dia 28 de maio de 2021, pelas 19h30, no Jardim da Cordoaria, no Porto, e foi motivada pelo facto de a vítima ter acusado o detido de ser o autor de um furto a um amigo em comum.Já na madrugada do dia 28 de agosto, o arguido encontrou-se no Jardim da Cordoaria com esse amigo em comum que teria sido furtado e desferiu-lhe várias navalhadas nas costas.A vítima de 25 anos ficou ferida com gravidade e teve de ser internada para receber tratamento hospitalar.O detido de 20 anos é desempregado e tem antecedentes criminais, tendo já sito condenado a uma pena suspensa de 4 anos e 8 meses pela prática de um crime de ofensas à integridade física grave ocorrido em em 2018, também no jardim da Cordoaria.O arguido vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.