Jovem de 20 anos encontrou-se com uma amiga antes de morrer esfaqueado no Seixal

O jovem de 20 anos morto à facada na noite desta terça-feira na Amora, Seixal, estaria com uma amiga quando foi alvo do golpe fatal. De acordo com familiares da namorada, estes tinham-se encontrado, mas a jovem ficou depois em casa.A mesma fonte adianta que Fábio Veríssimo ligou à jovem pelas 23h00 a dizer que já estava em casa, mas depois disso terá voltado a sair para se encontrar com uma amiga, altura em que foi atacado.Suspeita-se que o homicida estivesse no mesmo café, mas desconhecem-se, para já, as motivações do crime, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária.Alegadamente, Fábio foi atacado à facada quando estaria com esta amiga e deixado a morrer sem que ninguém desse o alerta ou prestasse auxílio.Recorde-se que o jovem foi encontrado inanimado por agente da PSP, que acionaram os meios de socorro, mas já nada havia a fazer para salvar Fábio.