Uma mulher de 20 anos ficou ferida no despiste de um veículo ligeiro, esta manhã, em Requião, Vila Nova de Famalicão.

O alerta para o acidente, na rua Dr. Francisco Alves, foi dado às 08h23. O socorro foi prestado pelos Bombeiros Famalicenses e pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.