Jovem de 20 anos ferido com gravidade em despiste de carro em Bragança

Um despiste de carro provocou um ferido grave na manha desta quarta-feira em Bragança. O alerta para os Bombeiros, pelas 7h10, dava conta de um veículo que se despistou na alameda de Santa Apolónia, naquela cidade.Na chegada ao local os Bombeiros depararam-se com um veículo ligeiro que seguia no sentido Cantarias-Flor da Ponte, imobilizado. A origem do acidente é desconhecida.No interior, um masculino de 20 anos encontrava-se encarcerado no lugar do "pendura".Foi necessário fazer o desencarceramento do jovem, e foi prontamente assistido pela equipa de VMER de Bragança, considerando os ferimentos do jovem como graves, mas não correndo risco de vida.O condutor, também da mesma idade do ferido, saiu ileso do acidente e ficou a cargo da PSP de Bragança. No local mantém-se a PSP a garantir segurança e aguardar a chegada do piquete da E-REDES devido aos estragos provocados na iluminação pública.