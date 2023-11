Um jovem, de 20 anos, sofreu ferimentos graves, esta madrugada de domingo, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Ovar.O alerta foi dado, cerca das 06h00, para os bombeiros de Esmoriz, para um acidente rodoviário, na A29, sentido norte/sul.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Esmoriz, para o hospital de Santo António, no Porto.O destacamento de Trânsito da GNR foi acionado para o local e investiga as causas do acidente.