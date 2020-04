Jovem de 20 anos identificado pela PJ por boicotar aulas na Internet

Um jovem de 20 anos foi identificado pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica UNC3T, em estreita articulação com o Ministério da Educação, que no uso de credenciais de acesso a salas de aulas on-line, se introduzia nas mesmas, com o único propósito de perturbar o seu normal funcionamento.



De acordo com um comunicado da PJ, os atos foram praticados esta semana. A ocorrência, comunicada pelo Ministério da Educação, "permitiu vir a identificar e localizar o autor de tais factos, indivíduo este que não fazia parte das turmas, cujas aulas foram interrompidas, assumindo que o seu comportamento foi indevido e por isso se disponibilizou a apagar todos aqueles conteúdos que foram publicitados na Internet", pode ler-se.





O suspeito, "por livre iniciativa", eliminou ainda todas as contas que tinha abertas em redes sociais, "que estiveram na base desta atividade ilícita e pelas quais poderá vir a ser responsabilizado penal e civilmente".