Jovem de 20 anos julgada por matar outra junto a discoteca

A jovem de 20 anos que matou, à facada, uma outra de 19, na madrugada de 16 de abril do ano passado, à porta de uma discoteca na zona da Oura, Albufeira, vai ser julgada por homicídio qualificado, de acordo com a decisão instrutória do Tribunal de Portimão. A arguida vai ainda continuar em prisão preventiva, apurou o CM.









O alerta foi dado pelas 06h21. A vítima, Núria Gomes, que tinha vindo com um grupo de amigos da Amadora, sofreu golpes no pescoço e tórax. O óbito foi declarado pelo INEM.

Na origem da agressão terá estado um encontrão dentro da discoteca. A agressora, que estava com um rapaz, fugiu após o crime. Antes atirou a faca para cima do telhado de um estabelecimento de diversão noturna da zona, de onde foi recuperado pela GNR de Albufeira. Foi também a GNR que deteve o casal de fugitivos. Contudo, apenas a mulher foi acusada do homicídio. A PJ atribuiu o crime, que foi filmado e circulou nas redes sociais, a “desavenças entre jovens” após uma noite de diversão. A discoteca foi encerrada pelo MAI, após o homicídio, por seis meses.