Familiares e amigos de Marcelo, o jovem de 20 anos que morreu num brutal acidente de viação no domingo à noite, no Porto, recorreram esta terça-feira às redes sociais para deixarem mensagens de pesar.









A colisão entre dois carros, da qual resultou a morte do jovem, ocorreu pouco depois das 23h00, no cruzamento da rua Serpa Pinto com a rua da Constituição. Marcelo viajava sozinho no carro.

Do aparatoso acidente resultou ainda um ferido grave, de 28 anos, que seguia ao volante do outro veículo. A PSP e a Polícia Municipal investigam as circunstâncias do sinistro.