Um jovem, de 20 anos, morreu, na madrugada deste domingo, no despiste do carro que conduzia, em Braga. O alerta foi dado às 01h59.



No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, INEM, Cruz Vermelha e a Viatura Médica de Emergência e reanimação de Braga. Os meios de socorro ainda fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso. As causas do despiste são desconhecidas. A PSP esteve no local e investiga.