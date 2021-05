Jovem de 20 anos morre em despiste em Paços de Ferreira

Uma jovem de 20 anos, Carlota Neto, morreu em despiste na Via Panorâmica de Eiriz, em Paços de Ferreira, este domingo. O carro encontra-se imobilizado fora da estrada.Ao que oapurou, no automóvel viajava apenas a vítima, que perdeu o controlo do veículo que acabou fora da estrada, numa zona de floresta.

No local, estão os Bombeiros de Freamunde, assim como uma equipa de psicólogos do INEM para o apoio a familiares da vítima.

A GNR cortou o trânsito naquela via. Viatura está imobilizada fora da estrada.