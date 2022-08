Uma jovem, com cerca de 20 anos, morreu na madrugada deste sábado no despiste de uma carrinha em Câmara de Lobos, no Funchal, Madeira. Há ainda sete feridos.



Os passageiros da viatura seguiam a caminho de um arraial, quando a carrinha capotou. Os sete passageiros sofreram ferimentos ligeiros e moderados e foram transportados ao hospital Dr. Nélio Mendonça. Segundo o Jornal da Madeira, há a registar uma vítima mortal.