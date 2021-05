Jovem de 20 anos morre numa colisão frontal entre dois carros em Vila do Conde

Um jovem, na casa dos 20 anos, morreu na tarde desta sexta-feira numa colisão entre um carro e uma carrinha na rua da Mata, em Touguinhó, Vila do Conde. Uma outra pessoa sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi hospitalizada. O alerta foi dado pelas 18h45.Ao que o Correio da Manhã apurou, o choque entre os dois automóveis foi frontal.Os bombeiros de Vila do Conde tiveram que realizar trabalhos de desencarceramento para retirarem o jovem do interior do carro em que seguia. O óbito foi declarado no local do acidente.A GNR investiga em que circunstância ocorreu o aparatoso acidente.