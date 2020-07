Um jovem de 20 anos morreu na sequência de um acidente com uma máquina de rasto, na serra de Silves. Rodrigo Joaquim estava a ajudar a retirar um carro de uma ribanceira quando foi colhido pela máquina.



O acidente trágico aconteceu na segunda-feira ao final do dia. A GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

