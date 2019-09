Ao longo de dois meses, o medo imperou entre estafetas, taxistas e motoristas da Uber que operam em Braga.Entre 27 de julho e 25 de setembro, houve pelo menos cinco casos denunciados de roubos violentos, com recurso a coação física e ameaças com uma navalha.O autor dos roubos, um desempregado de 21 anos que encomendava os serviços por aplicações móveis, foi detido na quarta-feira pela PSP, em Santa Tecla.Estava ainda na posse de um telemóvel - também ficava com o dinheiro e a comida transportada pelas vítimas - que foi roubado três dias antes a um motorista da Uber.