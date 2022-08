Um homem de 21 anos foi baleado numa perna, esta quarta-feira de madrugada, junto à sua residência, no bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, concelho de Loures. Os disparos partiram de um carro em andamento.A vítima foi transportada por amigos para o Hospital de Santa Maria, onde foi assistida.Às autoridades, refugiou-se no silêncio, recusando dar informações sobre quem o atingiu, ou sequer sobre a viatura. A PSP recolheu no local invólucros de munições. A PJ investiga.