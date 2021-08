A mãe de Sílvio Spencer, de 21 anos, viu o filho pela última vez na noite de 6 de agosto, em casa. Desde então, tem estado preocupada, sem saber do paradeiro do jovem. "Disseram que o viram na Estação do Oriente vestido com umas calças pretas e uma camisola cinzenta. Ele também anda sempre com um gorro preto na cabeça", explica Margarida Almeida, ao CM.