Jovem de 21 anos desaparecido em Marco de Canaveses encontrado em Abrantes

Um rapaz de 21 anos, que estava desaparecido há quatro dias em Marco de Canaveses, foi encontrado na tarde esta terça-feira na PSP de Abrantes. Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, Luís Pinto foi encontrado com visíveis sinais de desorientação.



As circunstâncias do desaparecimento continuam a ser apuradas.