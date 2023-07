Gonçalo Couto, de 21 anos, desapareceu na noite deste sábado em Lordelo, na freguesia de Vila Real, e ainda não há qualquer pista sobre o seu paradeiro. O jovem, imigrante na Suíça, passava férias em Portugal com a família.Ao que oapurou, Gonçalo tinha planeado encontrar-se naquela noite com amigos num café, mas não chegou a aparecer.A família do jovem refere que este vestia uma camisola vermelha e calções de ganga na noite em que desapareceu.A PSP já está a efetuar diligências.