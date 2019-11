Jovem de 21 anos detido por ameaçar taxista e polícias no Porto

Um jovem de 21 anos foi detido por injuriar e ameaçar um taxista, durante este sábado, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, tudo aconteceu quando o cliente entrou para o táxi, em Vila d'Este, Vila Nova de Gaia e começou por injuriar o condutor, ameaçando de seguida, partir os vidros do veículo. Nesse momento, o taxista ativou o botão de alerta, transportando o jovem até à Esquadra da Corujeira, no Porto.Quando deixado na esquadra, o sujeito continuou com comportamento impróprio, chegando a ameaçar também os agentes de autoridade. O homem, que tinha indícios de álcool e droga foi revistado pelos agentes, que encontraram um revólver na sua posse.O jovem ficou detido e vai ser presente a um juiz na próxima segudna-feira.