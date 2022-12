Jovem de 21 anos detido por pornografia de menores em Barcelos

Um jovem, de 21 anos, foi detido em flagrante delito por crimes de pornografia de menores em Barcelos.A investigação teve origem numa denúncia de uma organização internacional e levou a Polícia Judiciária a a realizar uma busca em casa do suspeito. "Foram identificados centenas de vídeos/imagens contendo pornografia de menores, algumas com crianças de tenra idade a participarem em atos sexuais explícitos", pode ler-se no comunicado.O detido partilhava os ficheiros através da Internet com outros utilizadores e pedia ainda às vítimas os conteúdos através da mesma via.Durante as buscas, PJ apreendeu diversos equipamentos informáticos, que serão agora alvo de perícias.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.