Jovem de 21 anos detido por tentativa de homicídio em Santiago do Cacém

Um homem de 21 anos foi esta terça-feira detido pela GNR por tentativa de homicídio e posse de arma proibida, na localidade de Alvalade do Sado, no concelho de Santiago do Cacém.



A Guarda Nacional Republicana informa em comunicado que "na sequência de uma investigação que decorria há dois meses, os militares deram cumprimento a cinco mandados de busca, duas domiciliárias, duas em anexo e uma em veículo", que terminaram com a detenção do suspeito e com a apreensão de uma espingarda de caça de calibre 12, uma faca e 18 cartuchos de calibre 12.





O detido vai ser presente na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.