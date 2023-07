Jovem de 21 anos detido por tentativa de homicídio em Setúbal

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ter tentado matar uma pessoa com recurso a uma arma branca em Setúbal. Os factos remontam a maio de 2020, quando grupo de assaltantes tentou roubar a vítima com recurso a arma branca.

Segundo um comunicado da PJ, o Tribunal de Setúbal emitiu um mandado e pediu a detenção do homem para o cumprimento de uma pena de sete anos e quatro meses de prisão.

Uma jovem com 16 anos, outra com 17 e a filha desta de apenas um ano de idade foram conduzidas a uma instituições de acolhimento. As três menores encontravam-se na casa do suspeito, que era pai da bebé.