Um jovem, de 21 anos, ficou com um pulmão perfurado depois de ter sido atacado à facada por outro homem, de quem era amigo, durante um desentendimento, na quinta-feira à tarde, na rua 1º de dezembro, em Pedrouços, Maia. Na origem das violentas agressões terão estado razões passionais.A agressão com uma arma branca aconteceu no dia de aniversário da vítima, junto a um café, e foi presenciada por outras pessoas.