Na madrugada de 31 de janeiro do ano passado, o jovem, então com 21 anos, queixou-se às autoridades de de que tinha sido vítima de um roubo armado, juntamente com mais três amigos, numa freguesia do concelho de Guimarães.O grupo - todos muito jovens - ficaram sem telemóveis topo de gama, dinheiro e até um cartão multibanco. Mas o queixoso acabou por ser detido, esta quinta-feira de madrugada, pela Polícia Judiciária de Braga, indiciado por um crime de roubo com arma de fogo.