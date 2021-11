Um jovem, de 21 anos, foi colhido mortalmente, esta noite, por um comboio, na passagem de nível da linha do norte em Paramos, Espinho.A vítima tinha chegado, momentos antes, num comboio suburbano ao apeadeiro de Paramos. Quando atravessou para o lado contrário, foi colhido por uma comboio alfa pendular que circulava no sentido Sul/Norte.A circulação ferroviária está condicionada a uma via.A PSP e os bombeiros do Concelho de Espinho estão no local.