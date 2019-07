Jovem de 21 anos morre em acidente de moto 4

Nuno Santos, de 21 anos, saiu sexta-feira à tarde para o habitual passeio de Moto 4. Pelas 21h35, quando já os pais o procuravam porque não apareceu para jantar, uma moradora de Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, encontrou-o morto numa estrada junto ao campo de futebol do Real Nogeuirense.Não se sabe quando terá ocorrido o acidente, nem quantas horas terá estado no local até chegar o socorro. ‘Strongman, Nuno Jr’, como era conhecido era apaixonado pelas Moto 4.O local do acidente é uma estrada larga de terra batida. A moto estava a 11 metros do corpo.