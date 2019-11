Jovem de 21 anos morre em despiste violento em França

Uma jovem de 21 anos, natural de Famalicão, morreu no sábado à tarde num violento despiste de carro perto de Toulouse, em França.Sónia Lopes seguia no banco de trás do carro conduzido pelo namorado de uma prima.O carro onde seguiam os portugueses entrou em despiste numa estrada nacional a cerca de 15 km da cidade francesa de Toulouse.Sónia Lopes seguia no banco de trás, ao que tudo indica, sem cinto, e foi projetada para fora do veículo após o embate violento à entrada de uma ponte na localidade de Pibrac. A jovem natural de Requião, em Vila Nova de Famalicão, terá tido morte imediata.Segundo o jornal francês La Dépéche, um irmão da vítima mortal e o condutor, ambos com cerca de 20 anos, também ficaram feridos.O acidente aconteceu cerca das quatro e meia da tarde de sábado.Os bombeiros foram chamados ao local e ainda terão tentado salvar a vida da jovem emigrante, mas as graves lesões que sofreu acabaram por lhe causar a morte, que foi declarada no local.A Polícia francesa abriu um inquérito para determinar as causas do acidente mortal.