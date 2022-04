Um rapaz, de 21 anos, morreu esta sexta-feira de manhã, em Coimbra, no despiste do carro onde seguia como passageiro. O acidente ocorreu na descida da circular interna dos hospitais da Universidade de Coimbra."O carro entrou em despiste e embateu com a lateral direita num poste de iluminação, na descida de acesso à Fucoli [metalúrgica]. A vítima tinha várias lesões na cabeça e o óbito foi confirmado no local pelo INEM", disse Mário Miranda, dos Sapadores de Coimbra, que coordenou o socorro.