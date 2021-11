Jovem de 21 anos morre repentinamente em autocarro

Um rapaz de 21 anos morreu, sábado de manhã, no interior de um autocarro Expresso que ligava o Algarve à gare do Oriente, em Lisboa. Segundo explicou ao CM fonte da PSP, ter-se-á tratado de uma morte súbita, por razões que a autópsia ao corpo poderá esclarecer, uma vez que à vítima não eram conhecidos antecedentes médicos que justifiquem a indisposição fulminante.

A vítima mostrou os primeiros sintomas quando o autocarro atravessava a Ponte 25 de Abril, pelas 10h30. Avisou o motorista e alguns passageiros de que não se estava a sentir bem. Acabou por tombar inanimado. Um dos passageiros ligou o número nacional de emergência 112 e, encaminhado para a central do INEM, recebeu indicações de como realizar manobras de reanimação.

Entretanto, uma equipa do INEM foi despachada para ir ao encontro do autocarro, o que aconteceu já na gare do Oriente. Nesse local ainda se tentaram mais manobras médicas, mas o óbito foi confirmado pouco antes das 11h00.