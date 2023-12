Entre 29 de junho e 27 de julho de 2020, o arguido, de 21 anos, acedeu à Internet na casa em que vivia, no Porto, através de quatro endereços de IP, pela conta Google e pela rede social Instagram, e difundiu conteúdo pornográfico com crianças menores. Imagens verdadeiramente chocantes, com meninos com menos de 12 anos a exibirem órgãos sexuais ou manterem relações com adultos e outras crianças.









Ver comentários