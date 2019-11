Jovem de 21 anos que matou por recusa de cigarro arrisca pena "próxima do limite máximo"

O Ministério Público (MP) pediu, esta segunda-feira à tarde, no Tribunal de Portimão, a condenação de um jovem de 21 anos a uma pena de prisão "muito próxima do limite máximo" pelo "homicídio qualificado" de Bráulio Tomé, de 32, na praia da Rocha, na madrugada do passado dia 2 de março.O MP não tem dúvidas de que o alegado homicida, Danilo Barbosa, atuou por "motivos mais que fúteis" quando desferiu o golpe que causou a morte a Bráulio.Os dois homens tinham acabado de sair de um bar, na rua António Feu, pelas 04h30, quando o arguido pediu um cigarro à vítima, que lho recusou, usando termos que o agressor não gostou. Isso deu origem a uma discussão que culminou com o arguido a golpear a vítima no pescoço com um canivete que tinha consigo."Ainda que perante uma resposta malcriada, nada justifica aquela violência", frisou o MP, para quem "o arguido quis atingir a vítima e sabia que o que fazia era apto a provocar-lhe as lesões que lhe causaram a morte".Após o crime, Danilo abandonou o local. Alegou que achava ter atingido a vítima "num braço", quando afinal lhe cortou a veia jugular. Acabou por se entregar à Polícia Judiciária, quatro dias após o crime, quando já era alvo de uma verdadeira caça ao homem. A advogada do arguido pediu uma condenação por homicídio simples. O arguido afirmou nunca ter tido "intenção de tirar a vida a ninguém" e disse esperar que um dia "a família e os amigos dele" o possam "perdoar".