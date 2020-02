Jovem de 21 anos trafica no lugar de deficientes

Um jovem de 21 anos foi detido pela GNR, suspeito de tráfico de droga, na sexta-feira, quando tinha o seu automóvel estacionado num lugar destinado a deficientes num parque de um posto de abastecimento de combustíveis, em Esposende, onde supostamente se dedicava ao tráfico. Os factos foram já comunicados ao Tribunal de Vila Nova de Famalicão.Foi durante uma operação de fiscalização ao estacionamento abusivo que o homem acabou detido. Os militares abordaram-no, precisamente por ter o carro estacionado num lugar reservado para pessoas com mobilidade reduzida, mas, perante o seu nervosismo, acabaram por realizar buscas no interior do veículo, onde encontraram um saco com canábis, alegadamente para venda.De seguida, os militares realizaram uma busca domiciliária na habitação do jovem, igualmente no concelho de Esposende. No total, de acordo com a GNR, foram apreendidos 2554 euros, 76 doses de canábis, uma balança e um telemóvel.O jovem foi constituído arguido, mas ficou em liberdade. Irá ser notificado mais tarde para comparecer em tribunal.O jovem foi detido durante uma operação de fiscalização de estacionamento abusivo que ocorreu em Esposende, Barcelos e Famalicão. Foram elaborados 17 autos de contraordenação rodoviária e 13 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.Segundo fonte oficial da GNR, o suspeito de 21 anos não tem antecedentes criminais. Logo que foi apanhado acompanhou os militares à sua própria casa, onde seria encontrado mais produto estupefaciente.