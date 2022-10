Jovem de 22 anos agredido com machado em Valença do Minho

Um jovem, de 22 anos, foi agredido com um machado no seguimento de uma rixa que ocorreu esta segunda-feira, por volta das 16h30, numa estação de camionagem em Valência do Minho, em Viana do Castelo.A luta envolveu três homens, todos eles de nacionalidade estrangeira, e compreendidas entre os 22 e os 31 anos. O agressor, o homem de 31 anos, ameaçou e agrediu os outros dois indivíduos com recurso a um machado. O homem que registou mais ferimentos, o de 22 anos, foi transportado para o hospital de Viana do Castelo. O agressor foi detido e internado num hospital psiquiátrico, por se considerar que o mesmo tem problemas psicológicos. O detido vai responder pelo crime de ofensa à integridade física.O agressor aguarda as respetivas medidas de coação.