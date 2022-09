Uma mulher, de 22 anos, foi detida pela Polícia Judiciária da Madeira quando circulava numa viatura, na cidade do Funchal, com um carregamento de haxixe.Segundo revelou esta terça-feira a PJ, a traficante já estava a ser investigada e foi apanhada "com uma quantidade significativa de haxixe, suscetível de corresponder a cerca de 1940 doses individuais, que se encontravam dissimulados no interior de uma viatura".O carro foi também apreendido.