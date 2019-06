Um jovem, de 22 anos, foi atropelado em plena via rápida, na manhã de sábado, quando tentava recuperar o retrovisor do carro, junto às bombas de gasolina da Boa Nova, no Funchal, Madeira.



O retrovisor terá sido atingido por peças de um outro carro, que se despistou antes, na mesma zona, no sentido Santa Cruz-Funchal. A vítima ficou em estado grave. Foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e hospitalizada.

Ver comentários