Foi encontrado o corpo do jovem austríaco de 22 anos, que tinha desaparecido na tarde desta quinta-feira enquanto se encontrava a nadar com dois amigos no rio Tâmega, em Amarante.

No local estiveram os Bombeiros de Amarante e mergulhadores dos Sapadores do Porto a realizar buscas. A GNR montou também um cordão de segurança para evitar que pessoas se aproximem.