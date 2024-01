Jovem de 22 anos desaparecida em Gondomar

Rita Silva, de 22 anos, está desaparecida desde quinta-feira, em Baguim do Monte, Gondomar. A jovem foi vista pela última vez às 17h00. O caso já terá sido comunicado à PSP.

A família da jovem está desesperada. O telemóvel de Rita está ligado, mas ela não atende nem as chamadas, nem responde a mensagens.

De acordo com a família, Rita vestia um casaco com gola de pelo branco, uma camisola cor de tijolo e calças de ganga escura.

Várias pessoas já contactaram a família e indicaram que a viram, em Rio Tinto, no Jardim do Morro, em Gaia, bem como no Cais de Vila Nova de Gaia. Tem sido tudo comunicado às autoridades.