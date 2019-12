Jovem de 22 anos detido por agredir duas pessoas no Porto

Um jovem, de 22 anos, foi detido esta segunda-feira indiciado por agredir duas pessoas no Porto.



De acordo com um comunicado da PSP, o homem, desempregado e residente em Vila Nova de Gaia, terá agredido um jovem de 26 anos, com recurso a uma arma branca, na Praça dos Poveiros.





Foi depois desta ocorrência que as autoridades, com a ajuda de dois elementos da GNR, que se encontravam na sua hora de folga na Praça da Batalha, "procederam à interceção do acima identificado". "Na posse do suspeito foi encontrado o cabo de uma faca que lhe foi apreendido", pode ler-se.Nesse mesmo local, apresentou-se ainda um "cidadão de 43 anos de idade, residente na Maia, a dar conta de que, momentos antes, o suspeito o havia agredido com um soco", dá conta o comunicado.

Os "agentes do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1.ª Divisão, que se haviam igualmente deslocado junto da praça dos Poveiros, procederam ao acionamento dos serviços de emergência médica que, no local, prestaram os primeiros socorros à vítima de 26 anos de idade e posteriormente conduziram a mesma junto de unidade hospitalar".



O autor das agressões encontra-se referenciado pela polícia pela prática do mesmo tipo de ilícito criminal.

As vítimas das agressões já se deslocaram-se ao departamento policial e formalizaram as denúncias.

O detido vai ser presente junto das Autoridades Judiciárias.