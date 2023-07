Jovem de 22 anos detido por violar ex-companheira de 38 em Loulé

Um homem, de 22 anos, foi detido por ser suspeito de ter violado a ex-companheira, de 38, em Loulé. De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), as agressões sexuais aconteceram porque o jovem não estava a conseguir lidar com o facto de a relação ter terminado.A queixa de violação veio a acrescentar uma de violência doméstica. "O facto do suspeito não se conformar com o fim da relação, determinou que a vítima, uma mulher de 38 anos, formalizasse denúncia junto das autoridades pela prática do crime de violência doméstica, surgindo a agressão sexual dias após aquela denúncia", pode ler-se.

A PJ desencadeou uma investigação na qual foi possível recolher provas das várias agressões sexuais perpetradas pelo detido.



O jovem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.