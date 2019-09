Jovem de 22 anos esfaqueado enquanto defendia namorada

Um jovem de 22 anos foi esfaqueado na madrugada deste domingo ao tentar defender a namorada durante um assalto na Rua Vitorino de Sá, em Santa Maria da Feira, no largo da Câmara, junto à zona de bares de diversão noturna.O homem foi atingido no peito e numa mão e ficou em estado grave. A vítima foi assistida no local e foi depois transportada para o hospital de Gaia, onde se encontra internada.O suspeito já foi detido pelas autoridades.A Polícia Judiciária encontra-se no local do crime a recolher indícios.Em atualização